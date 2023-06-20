В Краснодаре и крае 20 июня воздух прогреется до 28 градусов

Погода на Кубани восстанавливается

В Краснодарском крае 20 июня воздух прогреется до 28 градусов. Существенных осадков не ожидается.

- Сегодня влияние черноморской депрессии на погоду Кубани будет постепенно ослабевать. Облаков в небе станет меньше, а короткие дожди пройдут лишь местами, что позволит солнечным лучам лучше прогреть воздушные массы, - сообщил ведущих специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что около нормы.

В среду, 21 июня, осадков также не ожидается, днем столбики на термометрах вытянутся до 29 градусов.