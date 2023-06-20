Новая трасса в обход Адлера снизит нагрузки на дорогах Сочи

Проектировщики уже предоствили виртуальную модель.

Новая трасса в обход Адлера поможет снизить нагрузку на дорогах Сочи. Ее планируют достроить к концу 2028 года. Трасса протянется от микрорайона Кудепста на северо-восток и соединится с дорогой на Красную Поляну рядом с аэропортом.

Проектировщики уже предоставили виртуальную модель. Планируется выполнить тоннели, транспортные развязки. Стоимость трассы в обход Адлера выйдет 73,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что строительство трассы Джубга - Сочи обойдется в 1,5 трлн рублей. В настоящее время рассматриваются варианты финансирования 50% за счет федерального бюджета и 50% за счет привлечения внебюджетных источников.