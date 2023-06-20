Смерчи прогнозируют 20 июня в море у берегов Сочи

Море может штормить Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи прогнозируют появление смерчей. Воронки могут образоваться рядом на побережье.

- В период с 9-10 часов и до конца суток 20 июня на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - предупредили метеорологи.

Кроме этого, рекомендуется местным жителям и туристам воздержаться от отдыха у воды. Ранее сообщалось, что в Сочи прогнозируют сильный ливень с грозой до 20 июня. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В связи с этим на курорте было объявлено экстренное штормовое предупреждение.