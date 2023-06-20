Детский сад на Северной Бытхе в Сочи готов на 70%

Идет устройство дорог и фундамента школы, бетонирование конструкций

По нацпроектам в Сочи возводят сразу несколько крупных объектов. С коллегами на совещании мэр города Алексей Копайгородский обсудил ход реализации и возможности участия в новых программах.

Детский сад и школу на Северной Бытхе строят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Идет устройство дорог и фундамента школы, бетонирование конструкций. Продолжается масштабное устройство подпорных стен - участок очень сложный, проводится колоссальная работа для его укрепления.

Готовность детсада же превысила 70 процентов. Начали монтаж лестниц, стен, колонн второго этажа.

- На площадках в две смены трудится более 270 специалистов, привлечено 60 единиц техники. Этих объектов ждут сотни семей сочинцев. Мы ежедневно контролируем качество и сроки выполнения работ, - отметил Алексей Копайгородский.