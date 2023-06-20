Подрядчики готовят стройплощадки.

По нацпроекту в Сочи возводят две многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья - на Тимирязева в Центре и Калараша в Лазаревском. Новые квартиры получат 429 семей. Сейчас проектная документация проходит экспертизу. Подрядчики готовят стройплощадки.

- На федеральные средства также модернизируем наши знаковые объекты. В музее Н. Островского не только проводим ремонтно-реставрационные работы, а также оснастим его дополнительной техникой и аудиогидами. Все по нацпроекту «Культура», - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ремонт улиц по БКД проведен. Сейчас подрядчики наносят разметку, устанавливают знаки - всего отремонтировано 35 километров дорог.

К концу года объем по четырем нацпроектам превысит 5,5 миллиарда рублей. Участие Сочи в них - это дополнительная возможность для города привлечь средства федерального и краевого бюджетов на выполнение первоочередных социальных задач.