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НовостиОбщество20 июня 2023 7:18

Делегация Кубани представит стенд на «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

Главной темой станет импортозамещение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край представит продукцию и проекты на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Главной темой стенда станет импортозамещение.

- На Кубани реализуется 27 проектов по созданию и развитию импортозамещающих производств. На стенде представим инновации в металлургии, тяжелом станкостроении и вагоностроении, продукцию сельхозпредприятий, строительной сферы и другое. На выставке партнерам расскажем о комплексе мер господдержки, налоговых льготах и преференциях, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Стенд Краснодарского края на выставке «Иннопром-2023» расположится на площади 250 квадратных метров. Она пройдет с 10 по 14 июля. В 2022 году в Екатеринбурге предприятия региона подписали 42 контракта на сумму более чем 3,1 млрд рублей.