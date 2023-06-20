На Кубани к сохранению объектов культурного наследия планируют привлечь инвесторов

Руководитель Законодательного собрания Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, на которой депутаты оценили эффективность реализации на Кубани механизмов госохраны объектов культурного наследия (ОКН).

Говоря о памятниках истории, расположенных в том числе на территории Краснодарского края, председатель ЗСК отметил, что все они представляют собой уникальную ценность для российского народа. Поэтому задача, стоящая сейчас перед регионом, по словам Юрия Бурлачко, заключается не только в сохранении памятников истории, но и в их восстановлении.

Сейчас в субъекте под госзащитой находится 19 463 памятника различных исторических эпох - от раннего палеолита до второй половины XX века. Большая часть всех объектов - археологические.

Ежегодное финансирование мероприятий в области госохраны объектов культурного наследия постоянно увеличивается. Так, если в 2017 году размер выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований составлял 5 миллионов, то в 2023-м - уже 84 миллиона рублей.

«На Кубани множество различных памятников истории и культуры. По сути, они есть в каждом населенном пункте, не говоря уже о городах и поселках Азово-Черноморской зоны, через которые в высокий сезон ежегодно проезжают миллионы наших гостей. И надо сделать так, чтобы, помимо хороших репутационных дивидендов, объекты истории и культуры приносили краю и дополнительный доход», - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.

Для этого участникам рекомендовано комплексно подойти к работе по привлечению инвесторов к деятельности по сохранению памятников истории.