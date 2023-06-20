Ушаковка будет сотрудничать с университетом Касетсарт

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

С 14 по 16 июня 2023 года в Нижнем Новгороде прошел III Международный научно-промышленный форум «Транспорт. Горизонты развития». Его активными участниками стали представители Государственного морского университета им. адм. Ф. Ф. Ушакова. В рамках форума и прошло подписание меморандума о сотрудничестве российского вуза с таиландским университетом Касетсарт.

Событию предшествовала большая, серьезная работа, проведенная руководством и преподавательским составом Ушаковки, длившаяся около года.

«Будущее морских технологий и их использование в море» - под таким названием в начале этого года проходила Международная конференция юго-восточной Азии в Паттайе (Таиланд). В рамках конференции представители ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова посетили Касетсарт – один из самых значимых университетов Таиланда. Обменялись символами вузов и предварительно договорились о сотрудничестве. И вот на нижегородском форуме удалось реализовать эти планы.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Официальная процедура подписания состоялась во время первой Генеральной ассамблеи Международной ассоциации вузов морского и речного транспорта (IAMINU).

Ассоциация IAMINU создавалась чуть меньше года назад для того, чтобы укреплять и создавать новые связи между профильными образовательными учреждениями России и дружественных ей стран.

Так что, меморандум между Ушаковкой и Касетсартом стал одним один из первых шагов по реализации этих задач.

В современных условиях беспрецедентных санкций этот шаг особенно важен. Когда некоторые иностранные вузы прекращают любое сотрудничество с российскими образовательными учреждениями, Ушаковка продолжает налаживать новые связи и укреплять международное сотрудничество.