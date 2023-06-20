Лжесотрудник банка обманул жительницу Кубани на 1 млн рублей

Подозреваемого задержали Фото из архива КП

На Кубани лжесотрудник банка обманул женщину на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, жительнице Белореченского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Подозреваемый сообщил о том, что с ее деньгами якобы проводят подозрительные операции. После этого он убедил женщину оформить кредит на 1 млн рублей и перевести их на указанный «безопасный счет».

– В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Находясь в служебной командировке в городе Ярославле, белореченские оперативники совместно с коллегами из УМВД России по Ярославской области при силовой поддержке спецподразделения полиции задержали 18-летнего злоумышленника, – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Подозреваемый в момент задержания пытался снять в банке похищенные деньги. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

– На период следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – уточнили в пресс-службе МВД по краю.

Известно, что женщине вернули часть похищенных денег.