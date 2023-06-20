Житель Сочи изрезал ножом тещу из ненависти

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 47-летний мужчина признан виновным в покушении на убийство 70-летней тещи. По данным следствия, вся семья жила в частном доме на улице Павлова. На этой же территории был дом и тещи, с которой у мужчины складывались не самые лучшие отношения.

«Днем 21 ноября 2022 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом к теще с целью выяснения отношений. В ходе беседы между ними вновь произошла ссора, в ходе которой фигурант нанес женщине не менее 13 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область лица и шеи», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина хотела убить свою тещу, но не получилось. На крики женщины прибежал ее внук. Сын остановил своего отца. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь. А на мужчину завели уголовное дело и отправили в суд.

Его признали виновным и назначили семь лет тюрьмы строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.