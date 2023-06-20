На Кубани обсудили актуальные вопросы в сфере закупок Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани обсудили актуальные вопросы в сфере закупок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Краевой департамент по регулированию контрактной системы провел совещание для заказчиков

На заседании присутствовали представители органов власти, контролирующих организаций, госслужащие. Участники рассмотрели реализацию госполитики в сфере закупок, изменения закона, правовые акты, которые приняли в рамках антикризисных мер, и нарушения.

Кроме того, на совещании подвели итоги трех конкурсов, проводимых региональным ведомством. Отмечается, что первое место в рейтинге эффективности закупок муниципалитетов занял Новороссийск. На второй позиции находится Геленджик, а на третьей – Армавир.

– Мы оцениваем участников по десяти показателям, среди которых основные – доли сэкономленных бюджетных и освоенных средств, а также процент закупок, осуществленных конкурентными способами, – отметил замруководителя департамента региона Василий Семенюк.

Конкурсы «Лучший закупщик Краснодарского края» и «Контрактный управляющий. Дорогу молодым» нацелена на популяризацию профессии закупщика, поиск специалистов, достигших успехов, и усиление кадров.

В конкурсе «Контрактный управляющий. Дорогу молодым» участвовали студенты-выпускники КубГУ и КубГАУ им. И.Т. Трубилина. Они, в частности, показывали навыки, проходили курс повышения квалификации в сфере закупок, выполняли практические задания и общались с экспертами. Победителям вручили почетные грамоты департамента, дипломы и подарки.