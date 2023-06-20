В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Туапсе произошло землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители почувствовали подземные толчки 20 июня.

– В 30 км от берега, на глубине 5 км, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате землетрясения разрушений и пострадавших нет.

– Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, – добавили в пресс-службе краевого управления МЧС.