Спасатели поймали зверька Фото: «Кубань - СПАС»

В Славянском районе спасатели поймали куницу в магазине косметики. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Все произошло в торговом помещении в станице Анастасиевской по улице Красной. Как оказалось, в магазин забежала куница и устроила погром. Незваного гостя заметила сотрудница, которая сразу вызвала спасателей для отлова.

– Прибыв на место вызова, они приступили к отлову зверька, но юркая куница на отрез отказывалась идти в руки к спасателям. Поймать зверька удалось, накрыв его корзинкой для покупок, – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В руках спасателей животное не сопротивлялось. Предположительно, зверек сбежал от хозяев и поселился на чердаке. Но в какой-то момент потолок не выдержал нагрузки и провалился в торговый зал.

После отлова одна из покупательниц решила стать новой хозяйкой зверька. Его передали женщине.