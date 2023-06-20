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НовостиОбщество20 июня 2023 10:38

В Славянском районе спасатели поймали куницу в магазине косметики

Ее передали новой хозяйке
Светлана ОВДЕЙ
Спасатели поймали зверька Фото: «Кубань - СПАС»

Спасатели поймали зверька Фото: «Кубань - СПАС»

В Славянском районе спасатели поймали куницу в магазине косметики. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Все произошло в торговом помещении в станице Анастасиевской по улице Красной. Как оказалось, в магазин забежала куница и устроила погром. Незваного гостя заметила сотрудница, которая сразу вызвала спасателей для отлова.

– Прибыв на место вызова, они приступили к отлову зверька, но юркая куница на отрез отказывалась идти в руки к спасателям. Поймать зверька удалось, накрыв его корзинкой для покупок, – рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

В руках спасателей животное не сопротивлялось. Предположительно, зверек сбежал от хозяев и поселился на чердаке. Но в какой-то момент потолок не выдержал нагрузки и провалился в торговый зал.

После отлова одна из покупательниц решила стать новой хозяйкой зверька. Его передали женщине.