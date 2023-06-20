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НовостиОбщество20 июня 2023 10:45

На Кубани ввели 2,9 млн кв. метров жилья с начала 2023 года

Регион занимает второе место в стране по этому показателю
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани ввели 2,9 млн кв. метров жилья с начала 2023 года Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани ввели 2,9 млн кв. метров жилья с начала 2023 года Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани ввели 2,9 млн кв. метров жилья с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Объем ввода жилплощади увеличивают по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Так, в крае ввели свыше 1,7 млн кв. метров многоквартирных домов и более 1,1 млн кв. метров индивидуального жилья. Отмечается, что региона занимает второе место в стране по этому показателю.

На Кубани одновременно с жильем строят соцобъекты. В настоящее время в муниципалитетах возводят 38 школ, 31 детский сад, 43 спортивных учреждений и 19 поликлиник.