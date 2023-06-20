Краснодарский край передал военно-техническое имущество участникам СВО Фото: пресс-служба региональной администрации

Краснодарский край передал военно-техническое имущество участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для воинских частей и соединений, в частности, закупили авто повышенной проходимости, шины, приборы разведки. Кроме того, департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью края приобрел антидроновые ружья, тепловизионные бинокли и прицелы.

– В очередной раз рассмотрев заявку, осуществили закупку и передали все необходимое для выполнения боевых задач сотрудниками погранслужбы, убывающими в зону спецоперации, – сообщил руководитель департамента Андрей Горбенко.

Напомним, ведомство является уполномоченным органом по приему заявок, закупке за счет региональных средств и передаче имущества для нужд СВО.