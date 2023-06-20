Водитель и пассажирка легковушки скончались на месте аварии Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани два человека погибли в ДТП с грузовиком. Смертельная авария произошла 20 июня около 9:30 на 122 км автодороги «Краснодар-Ейск» в Каневском районе.

Предварительно, водитель авто Nissan Sunny выехал на встречку в месте, где это не запрещено правилами дорожного движения. В этот момент легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes-Benz Actros с прицепом. Фура ехала во встречном направслении со стороны станицы Каневской в сторону станицы Стародеревянковской.

– В результате ДТП 52-летний водитель и 51-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП ведется следствие, – сообщили в пресс-службе ОМВД по Каневскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Краснодаром в массовом ДТП погибли два человека. Полиция проводит проверку.