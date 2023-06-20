Прямые рейсы из Сочи в Ставрополь запустит еще одна авиакомпания

Стоимость билетов начинается от 888 рублей. Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы по маршруту «Сочи – Ставрополь – Сочи». Первый полет состоится уже 2 июля.

- Рейсы будут выполнятся два раза в неделю, - уточнили в пресс-службе сочинского аэропорта.

По воскресеньям:

- Вылет из Сочи в 07:35, посадка в Ставрополе в 08:45.

- Вылет из Ставрополя в 10:00, посадка в Сочи в 11:00.

По вторникам:

- Вылет из Сочи в 17:25, посадка в Ставрополе в 18:35.

- Вылет из Ставрополя в 19:50, посадка в Сочи в 21:00.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", стоимость билетов начинается от 888 рублей.