Прямые рейсы из Сочи в Ставрополь запустит еще одна авиакомпания

Стоимость билетов начинается от 888 рублей.
Фото: Олег УМАРОВ
Авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы по маршруту «Сочи – Ставрополь – Сочи». Первый полет состоится уже 2 июля.
- Рейсы будут выполнятся два раза в неделю, - уточнили в пресс-службе сочинского аэропорта.
По воскресеньям:
- Вылет из Сочи в 07:35, посадка в Ставрополе в 08:45.
- Вылет из Ставрополя в 10:00, посадка в Сочи в 11:00.
По вторникам:
- Вылет из Сочи в 17:25, посадка в Ставрополе в 18:35.
- Вылет из Ставрополя в 19:50, посадка в Сочи в 21:00.
Как удалось узнать "КП"-Кубань", стоимость билетов начинается от 888 рублей.