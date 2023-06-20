В Краснодаре пройдет совместная молитва по погибшим бойцам ВОВ

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В Краснодаре на совместную молитву по погибшим бойцам ВОВ приглашаются все желающие прихожане и священнослужители.

- Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, в преддверии 82-ой годовщины начала Великой Отечественной войны, совершит панихиду по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в Кубанской митрополии.

Панихида состоится 21 июня в 20:00 на территории военно-братского мемориального комплекса. Вход на Всесвятское кладбище открыт с улицы Аэродромной.