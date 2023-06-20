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В Анапе начался турнир Кубка Губернатора по футболу. Соревнования пройдут в Супсехе на площадке Спортшколы олимпийского резерва № 1 среди дворовых команд.

- Этот турнир является одним из самых популярных спортивных мероприятий в Краснодарском крае. Команды, которые займут призовые места в муниципальном этапе, поедут на зональные соревнования, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что по итогам матчей в финальный этап муниципального отбора вышла команда «Ника». Она представляет 12 микрорайон Анапы.

Отборы пройдут в трех возрастных группах до 30 июня. В июле состоится финальный этап муниципального отбора.