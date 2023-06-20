В Армавире предприятие оптимизирует производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Армавире предприятие оптимизирует производство. Специалисты внедряют бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Компания выпускает столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку. Ежегодно на предприятии изготавливают свыше 500 тысяч изделий.

Эксперты Регионального центра компетенций завершают на предприятии диагностику проекта «Оптимизация процесса изготовления мебельной опоры». В настоящее время разработан план по улучшениям. Это позволит сократить время, запасы и увеличить выработку в выбранном потоке.

– Концепция сбережения ресурсов позволяет сократить производственный цикл, организовать рабочее пространство, улучшить качество товара и рентабельность продаж, увеличить объемы выпускаемой продукции, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Всего на Кубани к нацпроекту «Производительность труда» присоединились более 260 компаний.