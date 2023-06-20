Предрак: бояться или не обращать внимание?

Фото: КП

У многих людей в организме есть предраковые состояния, о которых они даже не подозревают. Обязательно ли эта «мина замедленного действия» рванёт и приведёт к злокачественному образованию? При каких условиях это может произойти? Что нужно сделать, чтобы предрак не стал раком?

На эти и другие вопросы ответит гость программы «Здоровый разговор» – московский врач-онколог клиники «Евроонко», член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Ёлкин.

Слушайте прямой эфир 21 июня, с 17 до 18 часов. Вопросы гостям студии можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на скидку обследования в клинике «Евроонко».

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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