Самый крупный детсад в ЮФО достроят в Сочи к 2024 году

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории

Строительство школ и детских садов в Сочи ведут не только по нацпроектам и госпрограммам, но и за счет частно-социального партнерства. В Кудепсте в рамках комплексного развития территории возводится самый крупный в Южном федеральном округе детский сад на 550 мест. Учреждение рассчитано на 27 групп, в том числе на ясельную – первую в микрорайоне.

- Уже выполнена разработка котлована, устроено бетонное основание. Формируется свайное поле. На площадке занято около 50 строителей и порядка десяти единиц спецтехники, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории – она будет комфортной, безопасной и интересной для дошколят. Завершить строительство детского сада планируется в 2024 году.