В Краснодаре 22 июня пройдет минута молчания Фото: krd.ru

В Краснодаре 22 июня пройдет минута молчания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В День памяти и скорби телерадиокомпании, ТЦ, предприятия и вокзалы в 12:15 приостановят работу. В это же время к акции могут присоединиться водители. Для этого необходимо остановиться и включить звуковой сигнал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

На зданиях краевого центра 22 июня приспустят флаги и возложат цветы к мемориалам. Кроме того, запланировано проведение патриотических мероприятий.

Так, 21 июня в 20:00 на Главной городской площади организуют акцию «Огненные картины войны». Краснодарцы выложат из зажженных электронных свечей изображение Вечного огня и слова «Помним, гордимся и чтим! Кубань помнит!».

Воспитанники Почетного Пост № 1 караула будут нести Вахту Памяти у Вечного огня на Площади Памяти героев. В штабе Поста № 1 по улице Северной, 269 проведут лекторий «Памяти павших будьте достойны!». Воспитанники 22 июня в 9:00 посмотрят исторический фильм «Брестская крепость», основанный на реальных исторических событиях. В кинокартине рассказывается об обороне Брестской крепости в июне—июле 1941 года.

На интернет-платформе деньпамяти.рф запустили акцию «Свеча памяти онлайн». Пользователи могут нажать на кнопку «зажечь свечу».

Кроме того, 22 июня мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут во всех библиотеках, Центрах и Домах культуры Краснодара.