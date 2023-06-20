В Новороссийске открыли новую винодельню

В Новороссийске открыли новый объект туристического показа Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске открыли новый объект туристического показа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Она работает в хуторе Дюрсо.

На объекте энотуризма гостям предлагают дегустацию, обзорные экскурсии, фотосессии и прогулки по винограднику, мастер-класс по приготовлению пиццы в итальянской дровяной печи. Кроме того, туристы могут рассмотреть коллекцию ретроавтомобилей и послушать музыкальные произведения на антикварном пианино.

Как отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, спрос на винный туризм растет.

– Отрасль максимально заинтересована в вовлечении большего числа виноделен края в работу с отдыхающими, – сказал Михаил Зарицкий. – По итогам 2022 года 30 таких организаций приняли порядка 200 тысяч человек.

Винодельня работает с августа 2022 года. В мае на объекте открыли экскурсионное направление. Туристы могут посетить ресторан, две летние площадки и гостевой дом.