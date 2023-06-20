Подачу электроэнергии восстановили Фото из архива КП

В мэрии Краснодара объяснили отсутствие света в садоводческом товариществе города. Жители СНТ «Авангард» на Ростовском шоссе ранее обратились в соцсетях с просьбой о помощи.

По словам жителей, они услышали хлопок, после чего свет в домах погас. Как выяснилось, на подстанции произошла авария, из-за чего садоводы остались без электричества.

– Все инженерные коммуникации, которые находятся на территории СНТ, — это собственность жителей конкретного садового товарищества. По законодательству, ремонт и обслуживание подстанций осуществляют собственники за свой счет, – объяснили в МЦУ Краснодара.

Специалисты администрации Прикубанского округа совместно с департаментом городского хозяйства обсудили ситуацию с представителями «Россетей». Уточняется, что решено помочь собственникам с ремонтом подстанции.

– Специалисты уже провели ремонтные работы и, как информируют «Россети Кубань», электроэнергию на дачах восстановили, – сообщили в муниципальном центре управления.