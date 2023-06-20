В регионе прошло совещание проектного комитета Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В трех районах Кубани по нацпроекту благоустроили зеленые зоны. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании проектного комитета региона.

Благоустройство общественных территорий завершили в Северском, Успенском и Курганинском районах. Всего до конца 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в крае приведут в порядок 142 зеленые зоны.

– Но в июне сильные дожди в Армавире, Лабинском, Кавказском, Усть-Лабинском и других муниципалитетах скорректировали сроки. С улучшением погоды необходимо оперативно выполнить те работы, что не могли проводить ранее, – сказал Вениамин Кондратьев.

На совещании отметили важность контроля над работой подрядчиков по всем нацпроектам. Это позволит не допускать отставаний от сроков. Так, в Павловском районе трудности возникали с обновлением местного парка. В станице Веселой уже завезли стройматериалы и увеличили темпы работ.

В настоящее время Краснодарский край считается одним из лучших регионов в стране по реализации нацпроектов.