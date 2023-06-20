На Кубани по нацпроекту достроят более 50 соцобъектов

В регионе провели совещание проектного комитета Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2023 году по нацпроекту достроят более 50 соцобъектов. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании проектного комитета региона.

В крае, в частности, возводят новые школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, водозаборы и бассейн. Всего на финансирование нацпроектов направили 68,9 млрд рублей.

– На особом контроле ситуация с новыми поликлиниками. Важно ускориться и ввести все восемь объектов до конца года, как мы и обещали жителям, – отметил Вениамин Кондратьев. – Для предупреждения рисков с поставками важно закупать максимальное количество мебели и оборудования у местных производителей, которые выигрывают своей ценой и качеством.

В настоящее время кассовое исполнение нацпроектов в Краснодарском крае составляет около 19 млрд рублей. Отмечается, что это на 3% больше уровня 2023 года. Наибольшее кассовое освоение показали нацпроекты «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство» и «Демография».

– Ниже среднего уровня – «Туризм и индустрия гостеприимства», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и «Культура»,– сообщила директор департамента организации проектной деятельности администрации региона Светлана Герих. – Прошу руководителей краевых органов власти ускорить эту работу и не допускать просрочек.

Краевой департамент также подготовил рейтинг реализации нацпроектов в муниципалитетах. В нем рассматривают кассовое освоение, своевременное заключение контрактов и достижение контрольных точек, информационное сопровождение.

Уточняется, что в настоящее время лидируют Успенский, Тихорецкий, Ленинградский, Курганинский и Абинский районы. Напротив, отстают Белоглинский, Староминский, Красноармейский и Темрюкский муниципалитеты.