На Кубани в День молодежи проведут масштабный фестиваль Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в День молодежи проведут масштабный фестиваль. Мероприятие состоится 24 июня в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» с 12:00 до 22:00. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Для гостей фестиваля организуют тематические площадки. На площадке «Навстречу креативу» молодые люди поучаствуют в творческом мастер-классе, создадут арт-объект, увидят инсталляции из отработанной оргтехники и пластика, присоединятся к формированию проекта стенда региона. Его представят на международной выставке-форуме «Россия» в Москве в 2024 году.

На площадке «Навстречу знаниям» и «Навстречу своему делу» участники изучат техники совершенствования речи, узнают о мерах поддержки молодых предпринимателей. Молодые творцы и предприниматели, которые прошли отбор на официальном сайте «Дня молодежи – 2023», представят товары на «Маркете молодых».

На площадке «Навстречу Родине» организуют встречи с героями СВО. Участники посмотрят документальное кино и поучаствуют в интерактивном патриотическом тренинге. Кроме того, здесь представят макеты стрелкового оружия и поисковые реликвии времен Великой Отечественной войны.

Гости тематической площадки «Навстречу спорту» поучаствуют в краевом фестивале экстремальных видов спорта. Они присоединятся к мастер-классам по паркуру и футбольному фристайлу и подготовятся к сдаче ГТО. На площадке «Навстречу новому» откроют медиастудию партнера проекта – Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Для молодежи проведут кастинги на российские проекты «Последний богатырь», «Сказочный сон» и «Благими намерениями».

На площадке «Навстречу добру» организуют сбор гуманитарной помощи для семей военнослужащих. Участники напишут письма бойцам со словами поддержки, посетят мастер-классы прикладного искусства и попробуют навыки в плетении маскировочных сетей.

А на площадке «Навстречу карьере» расскажут о вакансиях ведущих предприятий региона. Кроме того, здесь представят проект «Твой ход». Гости поучаствуют в мастер-классах и профориентационной игре от организации «Российские студенческие отряды».

– Кроме того, участники фестиваля смогут пройти кастинг на российские кинопроекты. Завершится праздник концертной шоу-программой с участием звезд эстрады, – написала Анна Минькова.

На главной сцене фестиваля «Открытый микрофон» выступят молодые люди, которые прошли предварительный отбор. В финале для гостей проведут концертную шоу-программу.

Посетить фестиваль можно, предварительно получив бесплатный электронный билет. Регистрация проводится на сайте фестиваля деньмолодежи2023.рф и Движения Первых.