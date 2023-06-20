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НовостиОбщество20 июня 2023 14:58

Больница Ленинградского района Кубани получила автомобили по нацпроекту

Для медучреждения закупили четыре машины
Светлана ОВДЕЙ
Больница Ленинградского района Кубани получила новые автомобили Фото: пресс-служба региональной администрации

Больница Ленинградского района Кубани получила новые автомобили Фото: пресс-служба региональной администрации

Больница Ленинградского района Кубани получила новые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Для медучреждения закупили четыре машины Lada Granta по нацпроекту «Здравоохранение».

На новые машины нанесли единый логотип «Служба здоровья». Отмечается, что это увеличивает узнаваемость транспорта на дорогах. Один из автомобилей закрепят за ФАПом в хуторе Западном.

– За две недели автомобили совершили уже порядка 84 выездов. Их используют для выезда врачей-педиатров на дом, перевозки пациентов, доставки лекарств и биологического материала для исследований, – сообщила заместитель главврача по медицинской части Ленинградской ЦРБ Елена Давыдова.

В 2022 году больница Ленинградского района получила 11 новых автомобилей.