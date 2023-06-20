В Краснодаре оштрафовали владельца незаконного пункта проката детских электрокаров

Пункт проката детских машинок организовали незаконно.

Жители улицы Карасунская набережная, 79 в Краснодаре пожаловались на предпринимателей, которые устроили рядом с детской площадкой пункт проката детских электромобилей.

- Родители детей сообщили, что горе-предприниматели распивают на рабочем месте спиртные напитки и хамят в ответ на замечания, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Сотрудники администрации Центрального внутригородского округа проверили документы у владельца пункта проката и выяснили, что разрешение на ведение бизнеса у него отсутствовало. В итоге бизнесмену пришлось убрать с набережной электрокары и заплатить штраф.