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НовостиОбщество20 июня 2023 15:25

В Краснодаре оштрафовали владельца незаконного пункта проката детских электрокаров

Предприниматели распивали спиртные напитки рядом с детской площадкой
Евгения ХАЛИКОВА
Пункт проката детских машинок организовали незаконно.

Пункт проката детских машинок организовали незаконно.

Жители улицы Карасунская набережная, 79 в Краснодаре пожаловались на предпринимателей, которые устроили рядом с детской площадкой пункт проката детских электромобилей.

- Родители детей сообщили, что горе-предприниматели распивают на рабочем месте спиртные напитки и хамят в ответ на замечания, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Сотрудники администрации Центрального внутригородского округа проверили документы у владельца пункта проката и выяснили, что разрешение на ведение бизнеса у него отсутствовало. В итоге бизнесмену пришлось убрать с набережной электрокары и заплатить штраф.