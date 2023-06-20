Жители Кубани передали в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи

В составе гуманитарного груза – консервы, газовые баллоны, белье, стиральный порошок и посуда. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Администрация Краснодарского края направила в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева продовольственные и непродовольственные товары направили в Голопристанский и Скадовский районы.

- Жители районов и военнослужащие получат продукты питания, предметы первой необходимости и гигиенические товары. Сбор помощи организовал краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В июне 2023 года Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил подшефную Херсонскую область. Губернатор Кубани осмотрел социальную инфраструктуру, проинспектировал ход восстановительных работ в районной больнице Геническа и обсудил задачи по развитию территории.