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НовостиПолитика20 июня 2023 15:47

Жители Кубани передали в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи

Продовольственные и непродовольственные товары направили в Скадовский и Голопристанский районы
Евгения ХАЛИКОВА
В составе гуманитарного груза – консервы, газовые баллоны, белье, стиральный порошок и посуда. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В составе гуманитарного груза – консервы, газовые баллоны, белье, стиральный порошок и посуда. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Администрация Краснодарского края направила в Херсонскую область более 10 тонн гуманитарной помощи. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева продовольственные и непродовольственные товары направили в Голопристанский и Скадовский районы.

- Жители районов и военнослужащие получат продукты питания, предметы первой необходимости и гигиенические товары. Сбор помощи организовал краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В июне 2023 года Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил подшефную Херсонскую область. Губернатор Кубани осмотрел социальную инфраструктуру, проинспектировал ход восстановительных работ в районной больнице Геническа и обсудил задачи по развитию территории.