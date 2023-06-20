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НовостиПроисшествия20 июня 2023 16:25

В Сочи при строительстве центра национальных культур подрядчик украл 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи подрядчика подозревают в хищении бюджетных средств.

В Сочи подрядчика подозревают в хищении бюджетных средств.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, которого подозревают в хищении бюджетных средств. Нарушения выявила прокуратура Лазаревского района в ходе проверки.

- Установлено, что между МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт на строительства Центра национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна. Сумма контракта составила, более 17 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Подрядчик отклонился от утвержденного плана работ и не провел отделку помещений цокольного этажа здания, также не завершил устройство бетонной стяжки помещения чердака и армирование подстилающих слоев помещения чердака. Кроме того, в культурном центре не было установлено оборудование системы связи, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Хотя по смете на все это было потрачено около 1,8 млн рублей. В отношении генерального директора подрядной организации возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».