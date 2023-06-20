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НовостиЭкономика20 июня 2023 16:51

В Адыгее проходят госсортиспытания новые сорта пшеницы

В селекционной работе участвуют 29 сортов озимых
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее испытывают новые сорта пшеницы. Фото: пресс-службы правительства Адыгеи.

В Адыгее испытывают новые сорта пшеницы. Фото: пресс-службы правительства Адыгеи.

В Адыгее проходят госиспытания новые сорта озимых культур. Демонстрационное поле находится в станице Дондуковской. Селекционеры высадили здесь 29 сортов озимых, в том числе 24 сорта пшеницы.

- По наблюдениям ученых, потенциал урожайности перспективных сортов озимой пшеницы достигает 100-130 ц/га. Благодаря им можно увеличить урожайность на 15-20%, - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

По поручению Мурата Кумпилова, наиболее перспективные сорта будут высажены в регионе. Сельхозотрасль в Адыгее всегда была одной из приоритетных для экономики. На протяжении ряда лет республика занимает лидирующие позиции среди субъектов страны по урожайности зерновых.