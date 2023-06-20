В Сочи задержали дебошира, прыгавшего на движущиеся автомобили

Мужчина будет ждать решения суда в изоляторе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Веселом Адлерского района неадекватный мужчина пугал водителей. Он выбегал на автодорогу и прыгал на движущиеся автомобили. Очевидцы сообщили о хулигане в полицию.

- На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Задержанным дебоширом оказался 48-летний сочинец, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина попытался оказать сопротивление стражам порядке. В итоге не наго составили три административных протокола: за нарушение пешеходом ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, а также неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Решение суда задержанный будет ожидать в изоляторе.