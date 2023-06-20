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НовостиОбщество20 июня 2023 18:37

Сотрудники Росгвардии задержали в Краснодаре пьяного пассажира трамвая

Мужчина вел себя в общественном транспорте по-хамски
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчину доставили в полицейский участок.

Мужчину доставили в полицейский участок.

Фото: Светлана Макеева

В Краснодаре сотрудники Росгвардии пресекли неправомерные действия пассажира трамвая. На хамское поведение мужчины пожаловались его попутчики.

- На улице Садовой, находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны обратил внимание на четыре остановившихся трамвая. Граждане рассказали росгвардейцам, что в салоне дебоширит неизвестный мужчина, - уточнили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 38-летний краснодарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провоцировал конфликт и выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров. Правоохранители пресекли неправомерные действия и передали нарушителя общественного порядка вызванным на место сотрудникам полиции.