Сотрудники Росгвардии задержали в Краснодаре пьяного пассажира трамвая

Мужчину доставили в полицейский участок. Фото: Светлана Макеева

В Краснодаре сотрудники Росгвардии пресекли неправомерные действия пассажира трамвая. На хамское поведение мужчины пожаловались его попутчики.

- На улице Садовой, находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны обратил внимание на четыре остановившихся трамвая. Граждане рассказали росгвардейцам, что в салоне дебоширит неизвестный мужчина, - уточнили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 38-летний краснодарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провоцировал конфликт и выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров. Правоохранители пресекли неправомерные действия и передали нарушителя общественного порядка вызванным на место сотрудникам полиции.