Глава Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко объявил о своей отставке

Станислав Гайнюченко. Фото: t.me/sa_gai

В Усть-Лабинске кадровые перестановки. Депутаты Совета Усть-Лабинского городского поселения во время внеочередной сессии рассмотрели и приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Усть-Лабинска Станислава Гайнюченко.

- За эти три года мы смогли добиться хороших результатов в развитии города. Выиграли всероссийские и региональные конкурсы, активно реализовывали и продвигали проекты по благоустройству и развитию Усть-Лабинска. Уверен, что город продолжит меняться к лучшему, - прокомментировал событие экс-мэр Гайнюченко.

Станислав Гайнюченко пришел в администрацию Усть-Лабинска в 2019 году. Ранее занимал должность заместителя главы Тбилисского района и начальника организационно-правового управления. Являлся помощником главы Кореновского района, а также избирался депутатом совета Кореновского района.

По некоторым данным, 34-летний Гайнюченко может сменить на посту главу Усть-Лабинского района Сергея Запорожского.