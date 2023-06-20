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НовостиОбщество20 июня 2023 19:04

Жительница Горячего Ключа Александра Хоменко отметила 100-летний юбилей

С днем рождения фронтовичку поздравили мэр и прокурор города
Евгения ХАЛИКОВА
Александре Нестеровне пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Александре Нестеровне пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Жительница Горячего Ключа Александра Хоменко отметила 100-летний юбилей. Долгожительницу с большой датой поздравили прокурор города Горячий Ключ Заур Сизо и мэр администрации курорта Сергей Белопольский.

- Александра Нестеровна Хоменко являет собой настоящий пример героизма, несгибаемой воли к победе. На фронт она отправилась в 1942 году в составе 256-й бригады в составе Нарвской Краснознаменной дивизии, где участвовала в боях под Краснодаром и Темрюком, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Александра Хоменко воевала на Первом Украинском фронте в составе 304-й стрелковой дивизии. Имеет награды Отечественной войны и юбилейные медали.