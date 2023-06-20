Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика20 июня 2023 19:27

В Краснодаре продолжают менять вывески на иностранном языке

Новыми логотипами обзавелись магазин и автомастерская
Евгения ХАЛИКОВА
Для торговых точек разработали брендбук. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Для торговых точек разработали брендбук. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Предприниматели Краснодара продолжают менять вывески на иностранном языке. Новыми логотипами, выполненными в согласии со всеми требованиями мэрии, обзавелись магазин мужской одежды на улице Атарбекова и автомастерская в поселке Индустриальном.

- С 1 сентября этого года начнут убирать или заменять вывески на английском, прочих европейских и азиатских языках. Запрет не относится к товарным знакам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, изменения в Правилах благоустройства было согласовано в конце мая 2023 года на очередном заседании Гордумы.