В Краснодаре продолжают менять вывески на иностранном языке

Для торговых точек разработали брендбук. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Предприниматели Краснодара продолжают менять вывески на иностранном языке. Новыми логотипами, выполненными в согласии со всеми требованиями мэрии, обзавелись магазин мужской одежды на улице Атарбекова и автомастерская в поселке Индустриальном.

- С 1 сентября этого года начнут убирать или заменять вывески на английском, прочих европейских и азиатских языках. Запрет не относится к товарным знакам, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, изменения в Правилах благоустройства было согласовано в конце мая 2023 года на очередном заседании Гордумы.