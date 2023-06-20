В Апшеронском районе строят дома для переселения жителей из аварийного жилья

Люди передут в новые квартиры осенью. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Апшеронском районе для переселения жителей из аварийного жилья строят новые дома. Расселение проводят в том числе по нацпроекту «Жилье и городская среда».

– Восемь многоквартирных домов строят в Хадыженске по улицам Черноморской и Школьной. Дома будут сданы осенью 2023 года, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Ключи от новых благоустроенных квартир получат более 45 жителей района, ранее ютившихся в аварийном жилом фонде.

Всего в регионе с начала действия адресной программы более 3 тысяч человек переехали из 1 тысячи аварийных жилых помещений.