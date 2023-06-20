В Краснодаре завершили ремонт 36 дорог

В Краснодаре подвели предварительные итоги реализации нацпроектов. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 36 участках улиц полностью завершили ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Еще на четырех объектах ремонт находится на завершающей стадии. Планируется, что дороги откроют для движения в конце июня.

— Ремонт улиц идет при поддержке федеральных и краевых властей. Цифры и динамика по всем проектам хорошие. Работы предстоит еще много, но необходимо все завершить в срок, — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Евгений Наумов подчеркнул, что, помимо дорог, в краевом центре преображаются общественные территории и строится социальная инфраструктура.