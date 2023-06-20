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НовостиОбщество20 июня 2023 20:22

В Новороссийске 22 июня откроется патриотический марафон «Кавказский рубеж – 2023»

За несколько месяцев участие в нем примут 9 регионов страны
Евгения ХАЛИКОВА
Патриотический марафон «Кавказский рубеж – 2023» пройдет впервые. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Патриотический марафон «Кавказский рубеж – 2023» пройдет впервые. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске впервые проведут патриотический марафон «Кавказский рубеж – 2023». Мероприятие посвящено 80-й годовщине завершения битвы за Кавказ. Старт событию дадут 22 июня в Новороссийске, а до 9 октября участниками марафона станут девять регионов страны. Организатор мероприятия – Краснодарское региональное отделение Русского географического общества.

– В марафоне участвует большое количество молодых людей – потомков тех героев, беспримерный подвиг которых будет всегда жить в наших сердцах, служить источником нравственной силы и патриотизма для всех последующих поколений, – рассказал первый вице-президент, председатель Совета регионов РГО Артур Чилингаров.

Марафон начнется с открытия нового туристического маршрута «Новороссийский рубеж». Маршрут протяженностью более 24 км проходит по территориям Новороссийска и Крымского района. Туристы посетят самые знаковые места линии обороны – памятники «Рубеж обороны», «Расстрелянный вагон», «Братская могила на высоте 532 м и другие.