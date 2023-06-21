Жителя Адыгеи осудили за убийство друга 13-летней давности

Мужчину осудили за преступление, совершенное в 2010 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителя Майкопского района приговорили к лишению свободы за убийство, которое он совершил 13 лет назад. Как рассказали в СУ СК России по Адыгее, в 2010 году 49-летний осужденный выпивал спиртные напитки вместе с 55-летним приятелем в домовладении на территории садового товарищества «Ягодка».

- Между мужчинами возник конфликт. Подсудимый забил товарища черенком от лопаты. Мужчина скончался на месте от полученных черепно-мозговых травм, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Убедившись, что друг умер, подсудимый оттащил тело в лес и скинул в заброшенный колодец. Останки были обнаружили в 2022 году. Благодаря работе следственно-оперативной группы злоумышленник был установлен и задержан. Он дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершения убийства.

Приговором суда назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы восьмилетний срок. Отбывать приговор мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.