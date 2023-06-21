В Краснодаре темпы отгрузки электрооборудования увеличили в 2,5 раза

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С начала года производители крупных и средних промышленных предприятий Краснодара нарастили темпы и объемы отгрузок.

- С января по апрель этого года объем отгруженной продукции составил более 73 млрд рублей. Это на 5% или на 3,4 млрд рублей больше, чем в прошлом году, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Самый высокий темп по объемам отгруженной продукции в Краснодаре отмечается на предприятиях, занятых ремонтом и монтажом машин и оборудования — в 2,6 раза, в производстве напитков — в 1,8 раза, в производстве кожи и изделий из кожи, как и в производстве готовых металлических изделий отгрузка увеличилась в 1,3 раза, а также на производстве пищевых продуктов — на 10,5%.