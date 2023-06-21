В Краснодарском крае стартовала уборка зерновых

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Аграрии приступили к уборке зерновых на Кубани. Губернатор уверен, что показатели по сбору урожая в этом году будут традиционно высокими.

- Кубанские аграрии уже намолотили 16 тысяч тонн озимого ячменя. В хозяйствах сделаны запасы топлива, элеваторы готовы к приему и хранению урожая. По прогнозам наших ученых и аграриев урожай будет достойным, не меньше прошлого года, - сообщил Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Всего аграриям на Кубани предстоит обмолотить 1,9 млн гектаров зерновых колосовых и зернобобовых культур. Глава региона добавил, что не сомневается в том, что Краснодарский край в очередной раз подтвердит статус житницы и гаранта продовольственной безопасности для всей страны.