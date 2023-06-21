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НовостиОбщество21 июня 2023 5:26

В Сочи установили 155 новых контейнеров для мусора

На курорте работают около 100 мусоровозов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Они появились в Центральном районе Сочи.

Они появились в Центральном районе Сочи.

В Сочи мусор убирают около 100 специальных машин. На курорте установили еще 115 контейнеров для отходов. Они появились в Центральном районе Сочи.

«Старые, требующие ремонта или замены контейнеры не только портили общий вид контейнерной площадки, но и могли помешать качественному вывозу твердых коммунальных отходов. Увеличив количество контейнеров на площадке, мы будем осуществлять вывоз отходов более качественно», - заявил директор филиала «Сочинский» Артур Рогонян.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», сейчас мусорные контейнеры устанавливают к крупных районах и на туристических маршрутах. Также учитываются пожелания местных жителей.