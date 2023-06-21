Что произошло за ночь 21 июня в Краснодарском крае

На Кубани осудили вымогавших деньги у бизнесменов экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные вместе с сообщником взяли в заложники предпринимателей и требовали выкуп.

В Краснодаре продолжают менять вывески на иностранном языке. Новыми логотипами обзавелись магазин и автомастерская.

Сотрудники Росгвардии задержали в Краснодаре пьяного пассажира трамвая. Мужчина вел себя в общественном транспорте по-хамски.

В Сочи задержали дебошира, прыгавшего на движущиеся автомобили. Мужчина бегал по дороге в Адлерском районе.