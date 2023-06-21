В Сочи выделили 2 млн рублей на детей участников СВО

Всего на курорте реализуются 11 мер поддержки для семей участников СВО

В Сочи состоялось очередное заседание Координационного совета. Чиновники рссмотрели обращения родственников участников спецоперации. А также поднялся вопрос и детей бойцов. С начала 2023 года на поддержку детсадовцев и школьников было выделено два миллиона рублей.

«Все поступившие заявки от семей и участников спецоперации рассматриваем в индивидуальном порядке, помогаем с оформлением документов на получение финансовой помощи из средств благотворительного фонда. В настоящее время уже выплачено порядка 40 миллионов рублей», – рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Всего на курорте реализуются 11 мер поддержки для семей участников СВО. Например, дети обеспечены бесплатным питанием в школах, а родители не платят за посещение детского сада. В настоящее время уже выплачено более 40 млн рублей.

Для справки

Обратиться в Координационный Совет семьи мобилизованных и добровольцев, а также сами участники боевых действий могут по адресу: улица Советская, 26 (вход слева от центральной лестницы под кедрами), 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница – суббота). Телефон: 8-918-132-13-60.