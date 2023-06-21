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НовостиОбщество21 июня 2023 5:39

В Сочи выделили 2 млн рублей на детей участников СВО

Всего уже выплатили 40 млн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего на курорте реализуются 11 мер поддержки для семей участников СВО

Всего на курорте реализуются 11 мер поддержки для семей участников СВО

В Сочи состоялось очередное заседание Координационного совета. Чиновники рссмотрели обращения родственников участников спецоперации. А также поднялся вопрос и детей бойцов. С начала 2023 года на поддержку детсадовцев и школьников было выделено два миллиона рублей.

«Все поступившие заявки от семей и участников спецоперации рассматриваем в индивидуальном порядке, помогаем с оформлением документов на получение финансовой помощи из средств благотворительного фонда. В настоящее время уже выплачено порядка 40 миллионов рублей», – рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

Всего на курорте реализуются 11 мер поддержки для семей участников СВО. Например, дети обеспечены бесплатным питанием в школах, а родители не платят за посещение детского сада. В настоящее время уже выплачено более 40 млн рублей.

Для справки

Обратиться в Координационный Совет семьи мобилизованных и добровольцев, а также сами участники боевых действий могут по адресу: улица Советская, 26 (вход слева от центральной лестницы под кедрами), 9:00 до 18:00 (понедельник – четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница – суббота). Телефон: 8-918-132-13-60.