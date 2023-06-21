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Анапа заняла первое место зоне по сбору пластика в Крымской зоне. На курорте собрали 206 тон отходов, которые направили на дальнейшую переработку.

- «Экотехпром», обеспечивающий вывоз мусора в Крымской зоне деятельности, собрал 277 тонн пластиковых отходов. Скоро все контейнеры в этой зоне будут отображаться на Яндекс Картах, - сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Уточняется, что из-за роста числа туристов, региональные операторы увеличили частоту вывоза ТКО и количество спецмашин.