Тело погибшего мужчины нашли в море у берегов Сочи

Спасатели ЮРПСО МЧС вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег

Спасатели эвакуировали из моря тело погибшего мужчины.

Вечером 20 июня от сотрудников одного из адлерских пляжей поступило сообщение, что в море на удалении около 300 метров видят утонувшего человека. Спасатели ЮРПСО МЧС вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег, где передали сотрудникам полиции.

- На данный момент личность погибшего не установлена, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Также сегодня продолжается поиск мужчины, который пропал 18 июня в районе пляжа «Ривьера», спасатели на катере обследуют акваторию Черного моря.