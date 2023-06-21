В Сочи 24 выпускника получили по 100 баллов на ЕГЭ

Городской бал пройдет в "Фестиваальном"

В Сочи завершен основной период сдачи ЕГЭ. И выпускники показали замечательные результаты. На курорте уже 24 стобалльника - больше, чем годом ранее. И проверка работ еще продолжается.

- В Сочи очень талантливые выпускники! Мы очень гордимся ребятами. И обязательно поощрим учеников и их учителей за эти достижения, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На совещании с коллегами глава города обсудил организацию и результаты итоговой аттестации. А также предстоящий городской выпускной бал. По традиции его проведут в «Фестивальном». Подготовили для ребят большой яркий праздник о родном городе. Пригласили артистов, которых выбрали сами школьники. Основной вопрос касается безопасности. Администрация проработала все элементы, усиленное дежурство будут вести правоохранители, казаки.

- Хотим, чтобы этот счастливый день запомнился ребятам на всю жизнь. Стал началом большого пути к достижениям и победам. Дал заряд сил и уверенности, которую они пронесут через всю свою жизнь! - заключил Алексей Копайгородский.